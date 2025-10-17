Трамп рассказал, когда пройдет встреча с Путиным

Он в очередной раз указал, что она состоится в Венгрии и ее готов принять глава правительства Виктор Орбан. Президент США считает, что урегулировать кризис на Украине получится довольно скоро.

Трамп отметил, что перед встречей с Путиным переговоры проведут глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Президенты РФ и США созвонились, пока Зеленский был в воздухе по пути в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

