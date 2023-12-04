Группа KISS теперь будет выступать в виде цифровых аватаров

Артисты заявили, что KISS «переродились как аватары, чтобы рок жил вечно». Музыканты пока не сообщили, когда виртуальные KISS отправятся в свой первый тур.

Отмечается, что разработкой спецэффектов занималась компания Industrial Light & Magic и Pophouse.

Ранее Музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России, издатель и радиоведущий Игорь Сандлер в пресс-центре НСН рассказал о возросшей популярности трибьют шоу.

