Группа KISS теперь будет выступать в виде цифровых аватаров
Хард-рок-группа KISS теперь будет выступать в виде цифровых аватаров. О запуске нового проекта говорится в видеоролике на You-Tube-канале коллектива.
Артисты заявили, что KISS «переродились как аватары, чтобы рок жил вечно». Музыканты пока не сообщили, когда виртуальные KISS отправятся в свой первый тур.
Отмечается, что разработкой спецэффектов занималась компания Industrial Light & Magic и Pophouse.
Ранее Музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России, издатель и радиоведущий Игорь Сандлер в пресс-центре НСН рассказал о возросшей популярности трибьют шоу.
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