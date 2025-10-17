Дмитриев: Россию и США может соединить тоннель за 8 трлн долларов

По его словам, на это может уйти восемь лет. Стоимость объекта не будет превышать $8 млрд. 70-мильный туннель «Путина и Трампа», по словам Дмитриева, должен символизировать единство. Спецпредставитель указал, что традиционная стоимость составляет более $65 млрд, однако технологии компании миллиардера Илона Маска The Boring Company (занимается разработкой технологий строительства тоннелей) могут снизить ее до $8 млрд. максимум.

Отмечается, что такой тоннель, проходящий через железную дорогу и грузовой транспорт, открывает путь для совместной разработки ресурсов. Кроме того, россйиско-американские проекты создадут рабочие места и будут стимулировать экономику. «Пришло время соединить Россию и США», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее он рассказал, что Москва и Вашингтон уже пришли к согласию по многим вещам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

