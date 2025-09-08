Добровольное медицинское страхование (ДМС) стало нормой для почти всех вакансий, сегодня привлечь работников помогает гибкий график и красивая картинка, заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян в разговоре с НСН.



Центробанк России сообщил, что за первые шесть месяцев 2025 года объем взносов по страхованию сотрудников по ДМС выросли на 16,4% до 128 миллиардов рублей. Уточняется, что число застрахованных также увеличилось за полгода до с 200 тысяч до 7 миллионов человек, пишет «Российская газета». Мурадян объясняет такой рост не гарантиями для соискателей, а изменениями на рынке труда.