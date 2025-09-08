Уловки, но не ДМС: Названы способы завлечь россиян на работу
Работодатели используют различные варианты для создания привлекательного образа, но ДМС уже никого не удивишь, рассказал НСН Гарри Мурадян.
Добровольное медицинское страхование (ДМС) стало нормой для почти всех вакансий, сегодня привлечь работников помогает гибкий график и красивая картинка, заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян в разговоре с НСН.
Центробанк России сообщил, что за первые шесть месяцев 2025 года объем взносов по страхованию сотрудников по ДМС выросли на 16,4% до 128 миллиардов рублей. Уточняется, что число застрахованных также увеличилось за полгода до с 200 тысяч до 7 миллионов человек, пишет «Российская газета». Мурадян объясняет такой рост не гарантиями для соискателей, а изменениями на рынке труда.
«ДМС уже давно стал частью нормы, а его рост объясняется тем, что иностранцы из визовых стран, которые работают в России, обязаны его покупать. У нас сейчас идет активное замещение людей из Средней Азии представителями Африки, большой поток северокорейцев. Здесь нельзя говорить о росте социальной ответственности, это просто бизнес подстроился. Чтобы привлечь человека по квоте из-за границы, ты обязан разместить свою вакансию на специальном сайте и указать ДМС в условиях», — уточнил эксперт.
Он добавил, чем именно работодатели могут привлечь к себе современного сотрудника, и почему им это выгодно.
«Соискатель активно привлекает график работы, например три рабочих дня, потом два — выходных. Тут может быть много всего: компенсация обучения, питания, расходов на транспорт и горюче-смазочные материалы, если далеко ездить где-то в регионах. Дальше все индивидуально. Где-то предусмотрен расширенный отпуск, оплачиваемый, где-то нет. Молодежь часто пытаются подкупить красивой картинкой офиса, например, работодатель покупает туда мандарины каждый день. Потом он же среднюю сумму с человека вычитает из его зарплаты и получает дополнительную выгоду, так как снижает налоговую базу», — отметил собеседник НСН.
Ранее Мурадян объяснил НСН, в какой профессии женщины добиваются успеха чаще, чем мужчины.
