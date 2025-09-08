Оппозиция может выходить на протесты, но пока она не соблюдает закон, она не сможет победить главу государства Реджепа Эрдогана, рассказал профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил в эфире НСН.



В Турции 2 сентября суд постановил отстранить от должности руководителя Народно-республиканской партии Озгюра Озеля. Это крупнейшая оппозиционная сила в стране. Исмаил отметил, что противники Эрдогана сами загнали себя в такую ситуацию.