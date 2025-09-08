Турецкой оппозиции посоветовали следить за собой, а не за Эрдоганом
Позициям турецкого президента ничего не угрожает, пока оппозиция сама нарушает закон и попадает под следствие, заявил НСН Тогрул Исмаил.
Оппозиция может выходить на протесты, но пока она не соблюдает закон, она не сможет победить главу государства Реджепа Эрдогана, рассказал профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил в эфире НСН.
В Турции 2 сентября суд постановил отстранить от должности руководителя Народно-республиканской партии Озгюра Озеля. Это крупнейшая оппозиционная сила в стране. Исмаил отметил, что противники Эрдогана сами загнали себя в такую ситуацию.
«Сейчас идет судебный процесс над Народно-республиканской партией. Здесь руководство страны не вмешивается в политику, как бы не хотела оппозиция обвинить его в этом. Это внутренний конфликт между двумя силами внутри партии. Судебная инстанция признала незаконными предыдущие выборы главы движения. Процесс 15-го числа только подтвердит эти факты, а нынешнее руководство отстранят от должности. Тогда к своим обязанностям вернется прошлый лидер Кемаль Кылычдароглу. Закон есть закон, поэтому политикам придется согласиться», — указал он.
Политолог добавил, что политические скандалы помогают только упрочить положение Эрдогана у власти, но еще рано говорить, что он в безопасности.
«Народно-республиканская партия сама загнала себя в такое положение. Проблема в том, что оппозиция должна вести себя аккуратнее, но вместо этого ее лидеры совершают преступления и попадают под суд, как бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Нельзя только обвинять государство в нарушениях, но не следить за ситуацией внутри себя. Эрдоган показывает, что он гораздо более сильный лидер, который управляет страной и партией. С другой стороны, общественное мнение может меняться очень резко, так как экономическая ситуация в стране очень плохая. Пока рано говорить о том, что может угрожать позициям президента, поскольку до выборов еще много времени, а Народно-республиканской партия не является единственной оппозицией в стране», — отметил он.
Ранее преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин объяснил НСН, кто не дает Эрдогану получить полную власть в стране.
