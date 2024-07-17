«Уловка дьявола!»: Лидер «Ночных волков» раскрыл подноготную байкеров в рядах ВСУ
Глава мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов признался НСН, что для него группировки «Ангелы Ада» и «Бандидос», члены которых воюют на стороне ВСУ, являются террористами и предателями.
Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов («Хирург») в беседе с НСН заявил, что уже 12 «Ночных волков» отдали свои жизни за Родину в зоне проведения спецоперации на Украине.
Члены международного мотоклуба Bandidos со штаб-квартирой в США воюют в рядах ВСУ, при этом представительства организации продолжают работать и на территории России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Залдастанов подчеркнул, что на стороне ВСУ замечены не только члены группировки «Бандидос».
«На стороне ВСУ воюют не только «Бандидос». В украинских нацбатальонах с 2014 года сражаются и «Ангелы Ада». Они входят в конгрегацию церкви Сатаны в США, как и вся так называемая «большая четверка» американских мотоклубов – Hells Angels, Outlaws, Pagans и Bandidos. Майдан ведь начинался именно с них, они оружием там промышляли. Поначалу переборщили, правда, начали громко, сразу с убийства - ни больше ни меньше. Они убили бизнесмена в Киеве как раз накануне Майдана. Тогда никакого наказания не последовало. Все это свирепое сатанинское племя пополнило нацбатальоны. Они уже давно своих адептов по всему миру готовят, в том числе в России. Даже начало спецоперации ничем не помогло остановить это нашествие. Величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что он не существует», - сказал собеседник НСН.
Он выразил надежду, что российские спецслужбы нейтрализуют всех байкеров-злоумышленников.
«Сейчас они что-то притихли резко, особо не отсвечивают, ребрендинг потихоньку проводят, чиновников и силовиков вербуют. Видимо, команду получили не светиться пока, ждут момента. Для меня все эти организации являются террористами и предателями. Я надеюсь, что СВР, ФСБ и другие спецслужбы станут вездесущими, всевидящими и способными достать хоть самого черта из преисподней», - отметил Залдастанов.
Он поделился, что члены мотоклуба «Ночные Волки» участвуют в спецоперации и заявил, что признание группировки «Бандидос» запрещенной - лишь юридическая компетенция.
«То, что группировку «Бандидос» до сих пор не признали запрещенной и виновной - вопрос исключительно юридической компетенции, не более того. Никто не знает, сколько они успели навербовать себе адептов за годы своей адовой деятельности. Вопрос не в отдельных членах группировки, а в целом. Когда террорист в составе ДРГ заходит на территорию России с нашивками «Ангелов Ада», в полных «цветах», при всех регалиях - он автоматически перестает быть частным лицом, это уже действия самой группировки. Присутствие их эмблемы на нашивках и шевронах ВСУ говорит о том же. «Ночные Волки» участвуют в спецоперации на стороне России, несут потери, 12 моих братьев отдали свою жизнь за Отечество», - заключил байкер.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что наемники из Грузии, Канады, Польши, США наиболее активно участвуют в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, напоминает «Радиоточка НСН».
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