«Уловка дьявола!»: Лидер «Ночных волков» раскрыл подноготную байкеров в рядах ВСУ

Он поделился, что члены мотоклуба «Ночные Волки» участвуют в спецоперации и заявил, что признание группировки «Бандидос» запрещенной - лишь юридическая компетенция.



«То, что группировку «Бандидос» до сих пор не признали запрещенной и виновной - вопрос исключительно юридической компетенции, не более того. Никто не знает, сколько они успели навербовать себе адептов за годы своей адовой деятельности. Вопрос не в отдельных членах группировки, а в целом. Когда террорист в составе ДРГ заходит на территорию России с нашивками «Ангелов Ада», в полных «цветах», при всех регалиях - он автоматически перестает быть частным лицом, это уже действия самой группировки. Присутствие их эмблемы на нашивках и шевронах ВСУ говорит о том же. «Ночные Волки» участвуют в спецоперации на стороне России, несут потери, 12 моих братьев отдали свою жизнь за Отечество», - заключил байкер.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что наемники из Грузии, Канады, Польши, США наиболее активно участвуют в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, напоминает «Радиоточка НСН».

