Путин поручил привлекать педагогов вузов к наставничеству молодых учителей

Президент Владимир Путин поручил привлекать преподавателей вузов в качестве наставников для молодых педагогов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Представить предложения о привлечении научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку лиц по укрупненной группе специальностей и направлений... "Образование и педагогические науки", в качестве наставников учителей, впервые приступающих к осуществлению педагогической деятельности», - указано в документе.

Подготовить такие предложения предстоит Минпросвещения совместно с Минобрнауки. Срок исполнения поручения - 1 сентября следующего года.

Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть изменение порядка начисления социальных выплат.

