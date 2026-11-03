Путин поручил привлекать педагогов вузов к наставничеству молодых учителей
Президент Владимир Путин поручил привлекать преподавателей вузов в качестве наставников для молодых педагогов. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Представить предложения о привлечении научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку лиц по укрупненной группе специальностей и направлений... "Образование и педагогические науки", в качестве наставников учителей, впервые приступающих к осуществлению педагогической деятельности», - указано в документе.
Подготовить такие предложения предстоит Минпросвещения совместно с Минобрнауки. Срок исполнения поручения - 1 сентября следующего года.
Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть изменение порядка начисления социальных выплат.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Матвиенко назвала Россию и Китай лидерами нового миропорядка
- Чудесное воскрешение в Архангельской области объяснили халатностью врачей
- Часы на Спасской башне Кремля остановят на 10 дней
- Путин поручил привлекать педагогов вузов к наставничеству молодых учителей
- Попова: Россия делится с Африкой вакцинами от холеры и чумы
- В Турции 45 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
- Кубок Азии по футболу перенесен из-за ситуации на Ближнем Востоке
- Бывший российский завод Mercedes-Benz перезапустят в 2027 году
- Над территорией России сбили 856 украинских беспилотников
- Осталась неделя: Названа дата переговоров между Россией, Украиной и США