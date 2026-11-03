Попова: Россия делится с Африкой вакцинами от холеры и чумы
Россия при необходимости передает Африке свои вакцины от опасных инфекций. Об этом рассказала РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Руководитель федеральной службы уточнила, что РФ делится препаратами против холеры, желтой лихорадки, чумы, всем востребованным в зависимости от ситуации.
«Ситуации в разных странах разные, география... взаимодействия очень широкая, поэтому и такой широкий спектр средств диагностики, профилактики и лечения. Если необходимо, мы поставляем это нашим коллегам в разных странах Африки», - указала Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что ведомство в условиях сложной эпидобстановки в мире осуществляет контроль для предотвращения ввоза инфекционных заболеваний в РФ, напоминает Ura.ru.
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