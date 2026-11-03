Попова: Россия делится с Африкой вакцинами от холеры и чумы

Руководитель федеральной службы уточнила, что РФ делится препаратами против холеры, желтой лихорадки, чумы, всем востребованным в зависимости от ситуации.

«Ситуации в разных странах разные, география... взаимодействия очень широкая, поэтому и такой широкий спектр средств диагностики, профилактики и лечения. Если необходимо, мы поставляем это нашим коллегам в разных странах Африки», - указала Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что ведомство в условиях сложной эпидобстановки в мире осуществляет контроль для предотвращения ввоза инфекционных заболеваний в РФ, напоминает Ura.ru.

