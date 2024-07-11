СКР привлек к ответственности 714 наемников ВСУ

Кабурнеев отметил, что сейчас разыскиваются 422 наемников. Также в суд для вынесения заочных приговоров направлены дела пятерых иностранцев (латвийца Юриса Юрашса, граждан США Мишлера Джастина Эллиота и Рида Тревора Рауди, алжирца Луадаха Кусеила и австралийца Нурина Абдельфетаха).

Ранее в зоне проведения спецоперации российскими военными был ликвидирован бразильский наемник ВСУ с позывным Sierra.

