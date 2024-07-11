СКР привлек к ответственности 714 наемников ВСУ

Первый зампред Следственного комитета России (СКР) заявил о том, что ведомство привлекло к ответственности 714 иностранных наемников, участвовавших в российско-украинском конфликте на стороне Киева. Об этом сообщил портал Lenta.ru.

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Кабурнеев отметил, что сейчас разыскиваются 422 наемников. Также в суд для вынесения заочных приговоров направлены дела пятерых иностранцев (латвийца Юриса Юрашса, граждан США Мишлера Джастина Эллиота и Рида Тревора Рауди, алжирца Луадаха Кусеила и австралийца Нурина Абдельфетаха).

Ранее в зоне проведения спецоперации российскими военными был ликвидирован бразильский наемник ВСУ с позывным Sierra.

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ФОТО: РИА Новости
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