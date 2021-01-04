Украинские врачи уличили Киев во вранье из-за вакцины «Спутник V»
Глава Национальной медицинской палаты Украины объяснил, почему не стоить верить заявлениям властей страны, что регистрация российского препарата невозможна.
Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал «враньем» заявление главного санитарного врача Олега Ляшко о невозможности зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Он напомнил, что в начале минувшего года ВОЗ рекомендовала всем странам экстренно регистрировать вакцины от коронавируса. На текущий момент в мире по этой схеме зарегистрированы восемь вакцин, среди которых «Спутник V». Врач призвал власти «прекратить врать украинскому народу».
Примечательно, что Ляшко выступил не только против закупки российской вакцины, но и ее производства в стране по российской технологии. В свою очередь, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал высказывание Ляшко «маразматическим трепом».
«Потому что сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги, и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производстве ее в Украине с получением для этого высоких технологий», — заявил оппозиционный политик.
Он также напомнил, что ни одна вакцина в мире еще не завершила третью фазу испытаний. Медведчук рекомендовал специалистам просветить на этот счет Ляшко, чтобы тот смог проинформировать об этом президента страны Владимира Зеленского.
В свою очередь, кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН заявил, что без сомнения привился бы российской вакциной в случае её доступности.
«Отказ от российской вакцины - это политическое решение, действующая власть боится любых шагов сближения с Москвой. Лично я бы точно привился российской вакциной, её испытали на себе уже миллион человек», - отметил он.
Между тем, российский фонд прямых инвестиций подтвердил, что готов полностью передать технологии для производства вакцины на Украине. Так, харьковское предприятие «Биолек» произвело тестовые разливы вакцины «Спутник V», и россияне намерены подать заявку украинском регулятору заявку на ввоз сырья для производства препарата.
Напомним, Украина не имеет собственной вакцины от коронавируса и планировала закупать ее у западных стран. Позднее Минздрав Украины решил закупить 1,8 миллиона доз вакцины у Китая. Препарат производится компанией Sinovac Biotech, переговоры шли с сентября. Российскую же вакцину глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «примером гибридных возможностей дипломатии».
На фоне подобных сообщений официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что на Украине может быть кто-то, кто «действительно является врагом вакцинации, исходя из личных соображений». При этом пресс-секретарь президента России отметил, что на Украине «огромное количество людей, которые хотят спасти свою жизнь, которые хотят спасти здоровье своих родных и близких».
«Спутник V» стал первой в России и мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. Препарат разработал российский центр имени Гамалеи при поддержке РФПИ. В ряде стран, в том числе в России и Аргентине, началась вакцинация «Спутником V». Клинические испытания препарата продолжаются в Индии, ОАЭ и Бразилии.
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