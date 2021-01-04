Украинские врачи уличили Киев во вранье из-за вакцины «Спутник V»

Примечательно, что Ляшко выступил не только против закупки российской вакцины, но и ее производства в стране по российской технологии. В свою очередь, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал высказывание Ляшко «маразматическим трепом».



«Потому что сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги, и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производстве ее в Украине с получением для этого высоких технологий», — заявил оппозиционный политик.



Он также напомнил, что ни одна вакцина в мире еще не завершила третью фазу испытаний. Медведчук рекомендовал специалистам просветить на этот счет Ляшко, чтобы тот смог проинформировать об этом президента страны Владимира Зеленского.



В свою очередь, кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН заявил, что без сомнения привился бы российской вакциной в случае её доступности.



«Отказ от российской вакцины - это политическое решение, действующая власть боится любых шагов сближения с Москвой. Лично я бы точно привился российской вакциной, её испытали на себе уже миллион человек», - отметил он.



Между тем, российский фонд прямых инвестиций подтвердил, что готов полностью передать технологии для производства вакцины на Украине. Так, харьковское предприятие «Биолек» произвело тестовые разливы вакцины «Спутник V», и россияне намерены подать заявку украинском регулятору заявку на ввоз сырья для производства препарата.



Напомним, Украина не имеет собственной вакцины от коронавируса и планировала закупать ее у западных стран. Позднее Минздрав Украины решил закупить 1,8 миллиона доз вакцины у Китая. Препарат производится компанией Sinovac Biotech, переговоры шли с сентября. Российскую же вакцину глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «примером гибридных возможностей дипломатии».