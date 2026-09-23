Рестораны назвали минусы готовой еды из доставки магазинов
Игорь Бухаров напомнил НСН, что люди выбирают заказать готовую еду из ретейла банально из-за лени и удобства, а не потому, что хотят сэкономить свое время.
Заказывая готовую еду в ретейле, люди не всегда даже понимают, что они едят, к тому же все это сводится к фаст-фуду, который подменяет культуру кулинарии. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
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«Если рассматривать доставку, которая начала революционно развиваться в период ковида, то могу сказать, что мы проморгали ситуацию. Тогда ритейл понял, что надо добавлять продукты с добавленной стоимостью. Просто морковку доставлять смысла нет, можно доставить салат из моркови с добавленной стоимостью. В ритейле все говорят, что так люди экономят время. Но процент таких людей в действительности не такой большой. Это обыкновенная лень, удобство. Вопрос в том, понимает ли человек, что он ест. Пока сегодня это узкий ассортимент, нет разнообразия. Раньше у нас развивалась кулинария, была культура похода в ресторан. А сейчас люди перешли на кусочничество и сухомятку, потому что ритейл предлагает нам всевозможные сендвичи, бургеры и шаурму», — рассказал он.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил в пресс-центре НСН, что доставка готовой еды из ритейла нанесла колоссальный удар по ресторанному бизнесу: если убрать этот сегмент, то рестораны вырастут на 25%.
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