«Власти боятся». Экс-кандидат в президенты Украины захотел привиться «Спутник V»

Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» в эфире НСН рассказал, почему власти Украины отказались от закупки российской вакцины, которую испытали уже миллион россиян.

Минздрав Украины закупит 1,8 миллиона доз вакцины от коронавируса у Китая, сообщила пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского. Препарат производится компанией Sinovac Biotech, переговоры шли с сентября. Российскую же вакцину глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «примером гибридных возможностей дипломатии».

Зеленский в курсе? «Ненастоящая» российская вакцина от COVID добралась до Украины

Кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН рассказал, как относится к решению властей Украины отказаться от российской вакцины.

«Вакцину надо закупать там, где скажут специалисты. Отказ от российской вакцины - это политическое решение, действующая власть боится любых шагов сближения с Москвой. Лично я бы точно привился российской вакциной, её испытали на себе уже миллион человек», - отметил он.

Ранее на Украине из-за роста заболеваемости коронавирусом объявили локдаун с 8 по 24 января. На этом фоне Зеленский называл российскую вакцину «непроверенной» и обещал закупить «настоящий» препарат в Евросоюзе. В свою очередь, депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович посчитал отказ Киева от российской вакцины спланированным уничтожением народа.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаВакцина
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