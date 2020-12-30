«Власти боятся». Экс-кандидат в президенты Украины захотел привиться «Спутник V»

Кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН рассказал, как относится к решению властей Украины отказаться от российской вакцины.



«Вакцину надо закупать там, где скажут специалисты. Отказ от российской вакцины - это политическое решение, действующая власть боится любых шагов сближения с Москвой. Лично я бы точно привился российской вакциной, её испытали на себе уже миллион человек», - отметил он.



Ранее на Украине из-за роста заболеваемости коронавирусом объявили локдаун с 8 по 24 января. На этом фоне Зеленский называл российскую вакцину «непроверенной» и обещал закупить «настоящий» препарат в Евросоюзе. В свою очередь, депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович посчитал отказ Киева от российской вакцины спланированным уничтожением народа.

