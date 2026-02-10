Макрон заявил об отставании Евросоюза в сфере обороны
Евросоюзу предстоит «вести три битвы». Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он уточнил, что речь идёт о безопасности и обороне, технологиях экологического перехода, искусственном интеллекте и квантовых технологиях.
Французский лидер отметил, что в этих сферах Европа отстаёт от США и Китая, и призвал к совместным инвестициям.
«Если Евросоюз не предпримет никаких действий в течение трёх-пяти лет, он будет вытеснен из этих секторов», - заключил политик.
Ранее Макрон признал зависимость Европы от США в вопросе поставки энергоресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
