Макрон заявил об отставании Евросоюза в сфере обороны

Он уточнил, что речь идёт о безопасности и обороне, технологиях экологического перехода, искусственном интеллекте и квантовых технологиях.

Французский лидер отметил, что в этих сферах Европа отстаёт от США и Китая, и призвал к совместным инвестициям.

«Если Евросоюз не предпримет никаких действий в течение трёх-пяти лет, он будет вытеснен из этих секторов», - заключил политик.

Ранее Макрон признал зависимость Европы от США в вопросе поставки энергоресурсов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

