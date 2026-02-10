В Мариуполе мужчина открыл обстрелял силовиков и бросил в них гранату

Нетрезвый вооружённый мужчина открыл стрельбу из автомата в одном из кафе Мариуполя. Об этом со ссылкой на МВД по ДНР сообщает RT.

В ведомстве рассказали, что злоумышленник также обстрелял прибывших правоохранителей, а затем бросил в них гранату.

«Для пресечения противоправных действий злоумышленника силовики открыли ответный огонь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в итоге стрелок был задержан Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Балашихе сотрудники ДПС открыли стрельбу по автомобилю Porsche при попытке водителя протаранить служебную машину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
