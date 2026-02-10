Политолог Ордуханян заявил, что Россия потеряла Армению
В политическом пространстве Армении не осталось ни одной пророссийской силы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Рафаэль Ордуханян.
Комментируя визит в Ереван вице-президента США Джей Ди Вэнса, он указал, что Запад забросал Армению «бесплатными конфетками в виде дешёвых цены на авиабилеты, практически безвизового сообщения с Европой и грантов на обучение».
«Поэтому общественное мнение на стороне премьер-министра Николы ашиняна. Мы потеряли Армению, поэтому делать сейчас что-либо бесполезно», — отметил эксперт.
Ордуханян добавил, что Вашингтон не намерен уступать Москве в вопросе укрепления влияния на Южном Кавказе.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил «Радиоточке НСН», что Пашинян давно променял Россию на США, что ещё раз доказывают его договорённости с Белым домом. .
