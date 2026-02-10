ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги в ряде регионов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ анонсировала проверку тарифов на коммунальные услуги в ряде регионов на предмет экономической обоснованности. Об этом сообщает RT.

В ведомстве напомнили, что рост базовой ставки НДС на 2% должен был повлечь корректировку стоимости услуг ЖКХ, но без полного учета повышения - всего на 1,7%. Однако сообщения в СМИ и обращения граждан свидетельствуют о росте тарифов выше указанного показателя.

Отмечается, что проверки органов регулирования уже идут в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Также их проведут в Сахалинской и Псковской области, а также в Удмуртии.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила «Радиоточке НСН», что жители каждого региона могут потребовать перерасчет платежей за коммунальные услуги и даже получить компенсацию за неправильное начисление.

ФОТО: РИА Новости
