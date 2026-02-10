СМИ сообщили, что Гарик Харламов задолжал налоговой более полумиллиона рублей

Компания по доставке продуктов питания «Хот Дог Бульдог», одним из учредителей которой является комик Гарик Харламов, задолжала налоговой более полумиллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Прозрачный бизнес» сообщает «Газета.Ru».

Уточняется, что с ноября 2025 года на компании числится непогашенный долг по пеням и штрафам на сумму 577 тысяч рублей.

Кроме того, небольшие недоимки по пеням есть и у других компаний Харламова. В частности, ООО «УК БУЛЬДОГ» задолжада налоговой 110 рублей, а ООО «Невские мелодии» — 34 рубля.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов накопил задолженность перед ФНС почти на 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
