СМИ сообщили, что Гарик Харламов задолжал налоговой более полумиллиона рублей

Уточняется, что с ноября 2025 года на компании числится непогашенный долг по пеням и штрафам на сумму 577 тысяч рублей.

Кроме того, небольшие недоимки по пеням есть и у других компаний Харламова. В частности, ООО «УК БУЛЬДОГ» задолжада налоговой 110 рублей, а ООО «Невские мелодии» — 34 рубля.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов накопил задолженность перед ФНС почти на 300 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

