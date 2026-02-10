СК РФ: Экс-президент ВФЛА Балахничев умер от нанесенного сыном ножевого ранения

По данным следствия, в ходе конфликта 48-летний сын Балахничева, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил 76-летнего отца ножом. Ранение оказалось смертельным.

В ведомстве указали, что возбуждено уголовное дело. Сын Балахничева арестован, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Ранее в Московской области силовики задержали 20-летнего мужчину, напавшего с ножом на сотрудника Росгвардии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

