СК РФ: Экс-президент ВФЛА Балахничев умер от нанесенного сыном ножевого ранения

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев умер от нанесённого сыном ножевого ранения. Об этом со ссылкой на ГСУ СК РФ по Московской области сообщает ТАСС.

По данным следствия, в ходе конфликта 48-летний сын Балахничева, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил 76-летнего отца ножом. Ранение оказалось смертельным.

В ведомстве указали, что возбуждено уголовное дело. Сын Балахничева арестован, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Фото: mosobl.sledcom.ru
