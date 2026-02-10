«Ему плевать»: Депутат Свинцов поспорил с Дуровым о запрете соцсетей для детей
Андрей Свинцов заявил, что Павел Дуров защищает свою империю, упрекая политиков за желание ограничить соцсети подросткам, так что на здоровье молодежи ему «наплевать».
Соцсети для детей уже ограничили в Китае, Австралии и собираются в Казахстане, а страной там управляют политики далеко не с низким рейтингом. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Андрей Свинцов.
Запрет соцсетей для подростков больше всех лоббируют политики с «низким рейтингом одобрения», заявил основатель Telegram Павел Дуров. Об этом он написал в соцсети X. Дуров привел в пример главу Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. Свинцов указал, что эти политики основываются на медицинских исследованиях, как и в России.
«Продвижение политики контроля за социальными сетями со стороны государства идет на основе инициативы медицинского сообщества и родительского комитета. Те, кто системно этим занимается, видят, как деградирует наша молодежь от постоянного залипания в социальных сетях. Те, кто говорят, что любые ограничения тормозят прогресс, просто абсолютно неадекватные люди. Любой владелец глобальной IT-компании будет говорить, что соцсети - это благо, так как он защищает свое. Напомню, решения по ограничениям приняты в Китае, в Австралии, в ближайшее время будут приняты в Казахстане. Я бы не сказал, что у руководителей этих стран низкие рейтинги. Как раз наоборот», - рассказал он.
Свинцов указал, что в ограничении соцсетей для подростков нет никакой борьбы с дезинформацией или попытки скрыть нелицеприятные новости о политиках, как это пытается преподнести Дуров.
«Дуров просто сейчас пытается сохранить свою империю, ему на людей-то наплевать. Я не вижу у него никаких перспектив переубедить нас. И я не думаю, что 12-10-летние дети пойдут свергать Макрона, прочитав какие-то новости про него. Скорее всего, пойдут свергать как раз 18-25-летние, а для них никаких ограничений в соцсетях нет. Я не говорю о том, что надо запретить детям пользоваться смартфоном. Я просто говорю, что все наши крупные гиганты должны сделать детские приложения, «VK Ребенок», например, где могут регистрироваться только дети. Будет администратор социальной сети, мобильной сети, который просто не будет пускать детей во взрослые приложения», - подытожил он.
Ранее Свинцов заявил НСН, что «правильные» решения по ограничениям социальных сетей для детей следовало бы принять уже в этом году.
