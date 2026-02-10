Соцсети для детей уже ограничили в Китае, Австралии и собираются в Казахстане, а страной там управляют политики далеко не с низким рейтингом. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Запрет соцсетей для подростков больше всех лоббируют политики с «низким рейтингом одобрения», заявил основатель Telegram Павел Дуров. Об этом он написал в соцсети X. Дуров привел в пример главу Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. Свинцов указал, что эти политики основываются на медицинских исследованиях, как и в России.

«Продвижение политики контроля за социальными сетями со стороны государства идет на основе инициативы медицинского сообщества и родительского комитета. Те, кто системно этим занимается, видят, как деградирует наша молодежь от постоянного залипания в социальных сетях. Те, кто говорят, что любые ограничения тормозят прогресс, просто абсолютно неадекватные люди. Любой владелец глобальной IT-компании будет говорить, что соцсети - это благо, так как он защищает свое. Напомню, решения по ограничениям приняты в Китае, в Австралии, в ближайшее время будут приняты в Казахстане. Я бы не сказал, что у руководителей этих стран низкие рейтинги. Как раз наоборот», - рассказал он.