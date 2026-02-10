Мессенджеру Telegram грозят штрафы на сумму до 64 млн рублей

Уточняется, что семь протоколов касаются неудаления запрещённого контента, а восьмой - повторного неисполнения владельцем сервиса обязанности по ограничению доступа к противоправной информации.

По каждому из протоколов Telegram могут оштрафовать на сумму до восьми млн рублей. Таким образом, максимальное денежное взыскание, грозящее мессенджеру, составляет 64 млн рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти приняли решение приступить к замедлению работы в стране мессенджера Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

