В Сомали пассажирский самолёт разбился при взлете

В Сомали пассажирский самолёт авиакомпании StarSky потерпел крушение у берегов Индийского океана. Об этом сообщает RT.

В США два самолёта столкнулись и взорвались на взлётно-посадочной полосе

Отмечается, что воздушное судно не смогло набрать высоту и упало рядом с пляжем Ясира. В результате падения у самолёта сломалось одно крыло.

По данным местных властей, на борту находились 55 пассажиров. Все они, а также члены экипажа, выжили.

Ранее пассажирский самолёт авиакомпании Air India потерпел крушение сразу после взлёта из аэропорта индийского Ахмадабада. Погиби более 270 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
