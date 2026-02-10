В Сомали пассажирский самолёт разбился при взлете
10 февраля 202618:24
В Сомали пассажирский самолёт авиакомпании StarSky потерпел крушение у берегов Индийского океана. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что воздушное судно не смогло набрать высоту и упало рядом с пляжем Ясира. В результате падения у самолёта сломалось одно крыло.
По данным местных властей, на борту находились 55 пассажиров. Все они, а также члены экипажа, выжили.
Ранее пассажирский самолёт авиакомпании Air India потерпел крушение сразу после взлёта из аэропорта индийского Ахмадабада. Погиби более 270 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Олимпиада-2026: Триумф и неудачи четвертого дня соревнований
- Самозапрет на международные звонки связали с покушением на генерала Алексеева
- В Госдуме предложили отменить обязательную прописку
- Сэкономили на главном? Почему на Олимпиаде в Италии разваливаются медали
- СМИ сообщили, что Гарик Харламов задолжал налоговой более полумиллиона рублей
- Политолог Ордуханян заявил, что Россия потеряла Армению
- В Сомали пассажирский самолёт разбился при взлете
- ФАС проверит тарифы на коммунальные услуги в ряде регионов
- Макрон заявил об отставании Евросоюза в сфере обороны
- СК РФ: Экс-президент ВФЛА Балахничев умер от нанесенного сыном ножевого ранения
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru