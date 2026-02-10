В Сомали пассажирский самолёт разбился при взлете

Отмечается, что воздушное судно не смогло набрать высоту и упало рядом с пляжем Ясира. В результате падения у самолёта сломалось одно крыло.

По данным местных властей, на борту находились 55 пассажиров. Все они, а также члены экипажа, выжили.

Ранее пассажирский самолёт авиакомпании Air India потерпел крушение сразу после взлёта из аэропорта индийского Ахмадабада. Погиби более 270 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».