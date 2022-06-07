Юрист объяснил, при каких условиях Дудь перестанет считаться иноагентом
Российский блогер и журналист Юрий Дудь, который по решению Минюста РФ был внесен в реестр СМИ, исполняющих функции иностранного агента, избавится от своего статуса, если откажется от политической деятельности и в течение года не будет получать иностранные средства. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на юриста и судебного представителя Василия Воробьева.
По словам Воробьева, статус иноагента могут снять, однако не исключены сложности с формулировкой «политическая деятельность», которую могут по-разному интерпретировать Роскомнадзор, суд и само Министерство юстиции.
«Гарантий, что твои действия не признают политической деятельностью, нет. Более четкий критерий — получение денег из-за рубежа, причем любой суммы, хоть 100 рублей, хоть миллиона рублей, нижнего предела у нас нет», — объяснил Воробьев.
Юрист добавил, что и без иностранного финансирования человека или организацию могут признать иностранным агентом. Для этого соответствующие ведомства должны решить, что деятельность гражданина направлена в пользу другого государства или зарубежной организации. При этом для участие в суде заявителю нужно лишь оформить доверенность своему представителю, посещать заседания лично необязательно.
Ранее журналист заявил, что готов оспорить решение Минюста от 15 апреля 2022 года в Лефортовском суде Москвы. Первое заседание должно пройти 16 июня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 259 / сут.
Умерли
380 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 135 / сут.
- МВД объявило в розыск Дмитрия Глуховского и Владимира Милова*
- Митрополит Иларион стал управляющим Будапештско-Венгерской епархией
- Крымские епархии перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу
- Компания IBM объявила о прекращении работы в России
- Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России
- «Рост цен остановился». Путин оценил ситуацию с инфляцией в России
- Шойгу назвал число пленённых украинских военнослужащих
- Военный прокурор заявил, что к СВО на Украине привлекли около 600 срочников
- Барабанщик и гитарист Queen выпустят неизданную песню Меркьюри
- СМИ: представитель «Талибана»* примет участие в ПМЭФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru