Юрист объяснил, при каких условиях Дудь перестанет считаться иноагентом

Российский блогер и журналист Юрий Дудь, который по решению Минюста РФ был внесен в реестр СМИ, исполняющих функции иностранного агента, избавится от своего статуса, если откажется от политической деятельности и в течение года не будет получать иностранные средства. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на юриста и судебного представителя Василия Воробьева.

По словам Воробьева, статус иноагента могут снять, однако не исключены сложности с формулировкой «политическая деятельность», которую могут по-разному интерпретировать Роскомнадзор, суд и само Министерство юстиции.

«Гарантий, что твои действия не признают политической деятельностью, нет. Более четкий критерий — получение денег из-за рубежа, причем любой суммы, хоть 100 рублей, хоть миллиона рублей, нижнего предела у нас нет», — объяснил Воробьев.



Юрист добавил, что и без иностранного финансирования человека или организацию могут признать иностранным агентом. Для этого соответствующие ведомства должны решить, что деятельность гражданина направлена в пользу другого государства или зарубежной организации. При этом для участие в суде заявителю нужно лишь оформить доверенность своему представителю, посещать заседания лично необязательно.

Ранее журналист заявил, что готов оспорить решение Минюста от 15 апреля 2022 года в Лефортовском суде Москвы. Первое заседание должно пройти 16 июня.