В Госдуме подготовили законопроект о запрете рекламы на иностранных языках

«Законопроект подготовлен», — написал председатель нижней палаты парламента в своем Telegram-канал.

Володин предложил подписчикам высказать свое мнение, должна ли реклама на улицах быть только на русском языке и государственных языках в республиках страны, пишет Ura.ru. По данным опроса на странице спикера, 72% респондентов выступают за вывески только на родном языке, 15% — против, для 13% пользователей язык на рекламных вывесках не имеет значения.

