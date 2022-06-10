В Госдуме подготовили законопроект о запрете рекламы на иностранных языках
Госдума обсуждает введение запрета на демонстрацию рекламных вывесок на иностранных языках. Об этом сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.
«Законопроект подготовлен», — написал председатель нижней палаты парламента в своем Telegram-канал.
Володин предложил подписчикам высказать свое мнение, должна ли реклама на улицах быть только на русском языке и государственных языках в республиках страны, пишет Ura.ru. По данным опроса на странице спикера, 72% респондентов выступают за вывески только на родном языке, 15% — против, для 13% пользователей язык на рекламных вывесках не имеет значения.
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