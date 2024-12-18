Мазут обнаружен на участках Черноморского побережья протяженностью почти 40 км
Специалисты выявили мазут на участках Черноморского побережья протяженностью почти 40 километров после крушения танкеров, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Обнаружены участки выхода нефтепродуктов на сушу от населенного пункта Веселовка до санатория «Сибур-Юг» общей протяженностью 36 километров», - сказал собеседник агентства.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что выбросы нефтепродуктов на побережье в результате крушения танкеров в Чёрном море зафиксированы на протяжении 35 км.
Речь шла посёлке Веселовка, станице Благовещенская и селе Витязево.
Руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев в беседе с НСН заявил, что пятна мазута, которые нашли на пляжах Анапы после крушения танкеров в Керченском проливе, могут помешать летнему купальному сезону.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru