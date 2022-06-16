«Удар по ученикам»: В профсоюзе учителей призвали отменить ЕГЭ в «спокойное время»

Накануне глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС заявил, что ЕГЭ можно отменить в том случае, если взамен предложат понятную модель и «что-то стоящее». Всеволод Луховицкий считает, что в ближайшее время не следует предпринимать резких изменений.

«Думаю, что в нынешнем состоянии школы и общества в целом, надо говорить не о том, какие идеальные варианты могут быть, а о том, чтобы не до конца развалилось то, что есть. Поэтому самое главное – это не предпринимать никаких резких изменений, которые еще сильнее ударят по школе, по ученикам, родителям и учителям. Говорить об идеальных моделях, наверное, можно будет в более спокойное время. Разумеется, эти идеальные модели должны обсуждаться не чиновниками Рособрнадзора или министерства образования. И эксперименты по их внедрению должны проходить не так, как проходил эксперимент по введению ЕГЭ. Тогда заранее было сказано, что все прошло удачно», - сказал Луховицкий.