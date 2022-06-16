«Удар по ученикам»: В профсоюзе учителей призвали отменить ЕГЭ в «спокойное время»
На сегодняшний день нужно думать о том, чтобы не развалилось то, что есть, отметил в эфире НСН председатель профсоюза Всеволод Луховицкий.
Если отменить ЕГЭ в такое неспокойное время, как сейчас, то вся образовательная система может развалиться от резких изменений, заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС заявил, что ЕГЭ можно отменить в том случае, если взамен предложат понятную модель и «что-то стоящее». Всеволод Луховицкий считает, что в ближайшее время не следует предпринимать резких изменений.
«Думаю, что в нынешнем состоянии школы и общества в целом, надо говорить не о том, какие идеальные варианты могут быть, а о том, чтобы не до конца развалилось то, что есть. Поэтому самое главное – это не предпринимать никаких резких изменений, которые еще сильнее ударят по школе, по ученикам, родителям и учителям. Говорить об идеальных моделях, наверное, можно будет в более спокойное время. Разумеется, эти идеальные модели должны обсуждаться не чиновниками Рособрнадзора или министерства образования. И эксперименты по их внедрению должны проходить не так, как проходил эксперимент по введению ЕГЭ. Тогда заранее было сказано, что все прошло удачно», - сказал Луховицкий.
Он также прокомментировал слова Музаева о том, что возвращение к системе образования, которая была до введения ЕГЭ, может привести к появлению необъективности и коррупции при поступлении. По словам Луховицкого, нужно думать не о коррупции, а о том, чтобы жизнь школьников становилась лучше.
«Борьба с коррупцией в России почему-то стала этаким национальным спортом. Все борются с коррупцией, но о реальном улучшении чего-то, о том, чтобы жизнь школьников или преподавателей становилась лучше, никто не думает. Коррупция – это последствия, а не причина. С коррупцией самой по себе бороться бессмысленно», - указал он.
Кроме того, Луховицкий рассказал, что в профсоюз поступает большое количество жалоб от учителей о том, что сейчас им приходится делать новые рабочие программы. А помимо этого, по словам председателя профсоюза, преподавателям приходится осваивать «бредовые программы».
«Школа пока еще работает, дети пока еще учатся. Меня иногда это очень удивляет. Несмотря ни на что дети ходят в школу, а учителя, несмотря на издевательское к ним отношение начальства, все еще работают за нищенскую зарплату. Также преподаватели осваивают бредовые программы, которые сейчас им предлагают. Сейчас все учителя нас заваливают трагическими криками о том, что их заставляют делать новые рабочие программы. Хотя они, в принципе, есть, но каждый маленький начальник хочет, чтобы все-таки учителя не понятно зачем их делали. Если это все держится и не развалилось, то это выдающиеся достижение учителей», - резюмировал Луховицкий.
Ранее президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что ЕГЭ необходимо отменить или трансформировать. По его словам, единственный плюс экзамена в том, что выпускники региональных школ могут с легкостью поступать в ведущие вузы страны.
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