В Госдуме пообещали сделать ЕГЭ более творческим
Стали известны изменения в Едином госэкзамене, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.
По его словам, в ЕГЭ будет больше творческой составляющей. «… При этом мы не должны терять то, что уже достигла система ЕГЭ — это всеохватность, это общедоступность, самое главное, система контроля и безопасности», — заявил депутат.
Заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал популизмом предложение не ограничивать число пересдач Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в течение года. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
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