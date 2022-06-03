В Госдуме пообещали сделать ЕГЭ более творческим

По его словам, в ЕГЭ будет больше творческой составляющей. «… При этом мы не должны терять то, что уже достигла система ЕГЭ — это всеохватность, это общедоступность, самое главное, система контроля и безопасности», — заявил депутат.

Заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал популизмом предложение не ограничивать число пересдач Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в течение года. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

