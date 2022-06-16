В России призвали отменить ЕГЭ и трансформировать образовательную систему

ЕГЭ необходимо отменить или трансформировать, но сделать это быстро не получится, к тому же создать общий вступительный экзамен для всех вузов тоже нельзя, но нужна общая система для всего образования. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС заявил, что ЕГЭ можно отменить в том случае, если взамен будет предложен понятный всем новый механизм. При этом он считает, что вводить советскую систему вступительных экзаменов в университет нельзя, так как это сократит шансы выпускников на поступление в вузы и выявит необходимость создания универсальных экзаменов во всех высших учебных заведениях, что, по его словам, не предоставляется возможным. По словам Эскиндарова, один из главных минусов ЕГЭ заключается в «упрощении» школьной системы образования.