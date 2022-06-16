В России призвали отменить ЕГЭ и трансформировать образовательную систему
Президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в эфире НСН назвал единственным плюсом ЕГЭ то, что выпускники региональных школ могли с легкостью поступать в ведущие вузы страны.
ЕГЭ необходимо отменить или трансформировать, но сделать это быстро не получится, к тому же создать общий вступительный экзамен для всех вузов тоже нельзя, но нужна общая система для всего образования. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС заявил, что ЕГЭ можно отменить в том случае, если взамен будет предложен понятный всем новый механизм. При этом он считает, что вводить советскую систему вступительных экзаменов в университет нельзя, так как это сократит шансы выпускников на поступление в вузы и выявит необходимость создания универсальных экзаменов во всех высших учебных заведениях, что, по его словам, не предоставляется возможным. По словам Эскиндарова, один из главных минусов ЕГЭ заключается в «упрощении» школьной системы образования.
«Трудно сказать, какая это будет система, во всяком случае, она не должна быть советской, когда люди сдавали вступительные экзамены в университеты, а до этого выпускные. Должна быть единая система. Но ЕГЭ, безусловно, имеет огромное количество минусов. Среди них – упрощение школьной системы образования, когда абсолютное большинство школьников, зная, куда будут поступать, переставали учить те предметы, которые, по их мнению, были не нужны, тем самым оболванивая себя и общество. Однако ЕГЭ имеет одно преимущество в том, что молодые люди из регионов могут спокойно поступать, в том числе в ведущие университеты Москвы, Питера. И эту возможность отнимать нельзя», - объяснил он.
Эскиндаров также считает, что ЕГЭ необходимо отменять или реформировать, но быстро это сделать не получится, потому что система образования «очень консервативна».
«Надо искать, чем сегодня можно заменить ЕГЭ. Может быть, путем реформирования самой системы ЕГЭ: например, улучшения контрольно-измерительных материалов. Но с этим торопиться невозможно, потому что к этому, к большому сожалению, привыкли сами школы. Они ориентируются на результаты ЕГЭ, по ним учебным заведениям присваиваются рейтинги. К этому уже привыкли преподаватели, которые в основном работают на ЕГЭ. В любом случае торопиться его отменять, не найдя другой серьезный инструмент, который удовлетворит и преподавателей, и выпускников школ, и в целом общества – ни в коем случае нельзя. Образование очень консервативное, и любое резкое изменение, как это произошло с введением ЕГЭ, приводит только к ухудшению результатов», - добавил он.
При этом президент Финансового университета при правительстве РФ считает, что ввести общий вступительный экзамен во все вузы не получится.
«Ввести единый вступительный экзамен для всех вузов по типу советских не возможно. Вузы вообще не должны принимать участие в них, тем более, что сейчас создана единая дистанционная система поступления в вузы. Они теперь имеют малое отношение даже к отбору абитуриентов. Должна быть единая государственная система, но какие инструменты она будет использовать – это вопрос», - заключил Эскиндаров.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Болонская система, несомненно, имеет свои плюсы, однако бакалавриат дает образование значительно менее качественное, чем образование специалиста.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- Евролига не допустит российские баскетбольные клубы к участию в турнире в сезоне 2022/2023
- Силуанов: Нефтегазовые доходы России превысили 182%
- Ростуризм представил туристический маршрут по местам отдыха Путина
- Григорий Явлинский вернулся в Россию
- Глава «Газпрома» назвал виновных в росте цен на газ
- Новак заявил, что большинство европейских клиентов покупают российский газ за рубли
- В России начали разработку лекарств от оспы обезьян
- Захарова прокомментировала санкции Лондона против патриарха Кирилла
- В России впервые выявили штамм «омикрона» ВА.5
- СМИ: Российская Премьер-лига обретет нового титульного спонсора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru