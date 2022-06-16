В России обязательный ЕГЭ по истории пока вводить не будут
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в четверг 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что обязательный единый государственный экзамен по истории вводить в российских школах не планируется, передает ТАСС
«Пока нет», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
Ранее Кравцов сообщил, что историческое просвещение в первых классах в российских школах начнётся уже с 1 сентября 2022 года. По его словам, историческая составляющая будет усилена в рамках предметов «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики».
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