В России обязательный ЕГЭ по истории пока вводить не будут

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в четверг 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что обязательный единый государственный экзамен по истории вводить в российских школах не планируется, передает ТАСС

«Пока нет», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее Кравцов сообщил, что историческое просвещение в первых классах в российских школах начнётся уже с 1 сентября 2022 года. По его словам, историческая составляющая будет усилена в рамках предметов «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики».

