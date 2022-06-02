«Сложно и бессмысленно»: Заслуженный учитель осудил идею о бесконечных пересдачах ЕГЭ
Вузы не будут никого допринимать в течение года, при этом ЕГЭ не является запредельной перегрузкой для школьников, сказал в эфире НСН Евгений Ямбург.
Заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал популизмом предложение не ограничивать число пересдач Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в течение года.
С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, ЕГЭ является сильнейшим стрессом для школьников, каждый второй из которых уверен, что от этого события зависит вся их дальнейшая жизнь.
«Это предложение никогда не пройдет. Технически это сложно и бессмысленно, это создаст школам огромные осложнения. ЕГЭ имеет смысл, когда его результаты подаются в вузы, которые зачисляют на основе экзаменов, которые они сдали. А в течение года вузы никого допринимать не будут. Это популистское предложение, человек не знает, как устроена современная школа», - сказал Ямбург.
При этом он не согласился с мнением, что ЕГЭ является огромным стрессом для школьников.
«Особой психологической нагрузки я здесь не вижу. В советское время мы сдавали восемь экзаменов в июне, а потом еще четыре в августе. Вот это была действительно перегрузка. Есть сроки пересдачи в сентябре, люди могут заболеть или уехать на соревнования. Наряду с тем, что происходит в июне, этого вполне достаточно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале апреля глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в беседе с НСН призвал отказаться от ЕГЭ.
«Наша партия давно выступает против Болонский системы и Единого госэкзамена. В своё время наша страна взяла их на вооружение и сделала огромную ошибку. Болонский процесс в виде бакалавриата и магистратуры с одной стороны, и ЕГЭ в виде тестирования знаний нанесли огромный урон российскому образованию», - считает Миронов.
В конце мая новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не исключает отмену ЕГЭ после отказа России от Болонской системы образования.
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