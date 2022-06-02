«Сложно и бессмысленно»: Заслуженный учитель осудил идею о бесконечных пересдачах ЕГЭ

В начале апреля глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в беседе с НСН призвал отказаться от ЕГЭ.

«Наша партия давно выступает против Болонский системы и Единого госэкзамена. В своё время наша страна взяла их на вооружение и сделала огромную ошибку. Болонский процесс в виде бакалавриата и магистратуры с одной стороны, и ЕГЭ в виде тестирования знаний нанесли огромный урон российскому образованию», - считает Миронов.

В конце мая новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не исключает отмену ЕГЭ после отказа России от Болонской системы образования.

