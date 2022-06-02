«Сложно и бессмысленно»: Заслуженный учитель осудил идею о бесконечных пересдачах ЕГЭ

Вузы не будут никого допринимать в течение года, при этом ЕГЭ не является запредельной перегрузкой для школьников, сказал в эфире НСН Евгений Ямбург.

Заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал популизмом предложение не ограничивать число пересдач Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в течение года.

С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, ЕГЭ является сильнейшим стрессом для школьников, каждый второй из которых уверен, что от этого события зависит вся их дальнейшая жизнь.

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«Это предложение никогда не пройдет. Технически это сложно и бессмысленно, это создаст школам огромные осложнения. ЕГЭ имеет смысл, когда его результаты подаются в вузы, которые зачисляют на основе экзаменов, которые они сдали. А в течение года вузы никого допринимать не будут. Это популистское предложение, человек не знает, как устроена современная школа», - сказал Ямбург.

При этом он не согласился с мнением, что ЕГЭ является огромным стрессом для школьников.

«Особой психологической нагрузки я здесь не вижу. В советское время мы сдавали восемь экзаменов в июне, а потом еще четыре в августе. Вот это была действительно перегрузка. Есть сроки пересдачи в сентябре, люди могут заболеть или уехать на соревнования. Наряду с тем, что происходит в июне, этого вполне достаточно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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В начале апреля глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в беседе с НСН призвал отказаться от ЕГЭ.

«Наша партия давно выступает против Болонский системы и Единого госэкзамена. В своё время наша страна взяла их на вооружение и сделала огромную ошибку. Болонский процесс в виде бакалавриата и магистратуры с одной стороны, и ЕГЭ в виде тестирования знаний нанесли огромный урон российскому образованию», - считает Миронов.

В конце мая новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не исключает отмену ЕГЭ после отказа России от Болонской системы образования.

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