«Удалёнка» для аллергиков вызовет вопросы у коллег на работе
Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что нужно внимательно продумать создание аналога больничным листам для «удаленки», предусмотрев все нюансы.
Нужен какой-то документ заместо больничного листа, который подтверждал бы у работника обострение аллергии и его временную ограниченную работоспособность, сказал НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Этой весной ожидается пик пыльцы, что может серьезно подорвать здоровье людей. По этой причине тех, кто страдает от аллергии, нужно отправлять на удаленку, заявил «Абзацу» депутат Самарской губернской думы Роман Маркаров. По его словам, мера выгодна и сотрудникам, и работодателям из-за своей простоты и эффективности – она сокращает число больничных и позволяет людям сохранить продуктивность. Болибок поддержал инициативу, однако призвал проработать все нюансы.
«Если это физически возможно, то, наверное, это надо делать. Тут медикоорганизационная проблема. Должны быть клинические рекомендации, прежде всего для терапевтов. Они должны давать справки или больничные листы для того, чтобы человека отправили на удаленку. Также проблемой является отсутствие соответствующей формы больничного листа. Человек на "удаленке" же работает, получает зарплату. Больничный лист ему не нужен. С другой стороны, у него же частично ограничена работоспособность. Нужен какой-то документ, который подтверждал бы, что у работника аллергия, и что он нуждается в дистанционной работе на время. Идея хорошая, но при её реализации нужно все очень хорошо продумать», — сказал собеседник НСН.
Он также указал на возможную дискриминацию по профессиональному признаку.
«Еще один вопрос возникает. Предположим, что аллергикам разрешили брать "удаленку". У кого есть техническая возможность, те уйдут, а у кого такой возможности нет? Получится дискриминация по профессиональному призраку. Это вопросы за пределами медицины. Это больше к трудовому законодательству», — добавил Болибок.
В Госдуму ранее внесли проект закона, предусматривающий право сотрудников временно трудиться удаленно в период заболевания без оформления листка временной нетрудоспособности, если такое решение не несет угрозы их здоровью. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в свою очередь, говорила НСН, что если есть необходимость работать дистанционно, то работодатель с работником имеют возможность договориться между собой, но если же требуется больничный, значит надо лечиться.
Горячие новости
- Адвокат Косицкая заявила о вале судебных разбирательств из-за ИИ-контента
- Гинеколог призвала женщин не перебарщивать с кофе
- Продюсер Краев назвал число ИИ-треков в музыкальных чартах
- Медведев: В 2026 году контракт с Минобороны заключили свыше 80 тысяч человек
- Сенатор Климов призвал наказать виновных в нападении на Русский дом в Праге
- «Удалёнка» для аллергиков вызовет вопросы у коллег на работе
- Глава Москонцерта: Ни один процесс без ИИ нельзя считать эффективным
- Выживут не все: Внутренний туризм назвали спасением для ресторанов
- Болибок: Аллергики реже болеют ОРВИ, но быстрее расходуют здоровье
- Почему 2026 год стал худшим для ресторанов за 25 лет