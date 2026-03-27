Он также указал на возможную дискриминацию по профессиональному признаку.



«Еще один вопрос возникает. Предположим, что аллергикам разрешили брать "удаленку". У кого есть техническая возможность, те уйдут, а у кого такой возможности нет? Получится дискриминация по профессиональному призраку. Это вопросы за пределами медицины. Это больше к трудовому законодательству», — добавил Болибок.

В Госдуму ранее внесли проект закона, предусматривающий право сотрудников временно трудиться удаленно в период заболевания без оформления листка временной нетрудоспособности, если такое решение не несет угрозы их здоровью. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в свою очередь, говорила НСН, что если есть необходимость работать дистанционно, то работодатель с работником имеют возможность договориться между собой, но если же требуется больничный, значит надо лечиться.

