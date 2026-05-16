Собянин: Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву

Пять беспилотников, летевших на Москву, сбили военные 16 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс».

Около 02.00 мск градоначальник сообщил об уничтожении двух следовавших к столице дронов.

«Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны», - написал Собянин позднее.

На местах падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

Ранее в Белгороде беспилотник ВСУ нанес удар по многоквартирному жилому дому, пострадали девять человек.

ФОТО: РИА Новости
