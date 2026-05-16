Собянин: Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву
16 мая 202606:26
Юлия Савченко
Пять беспилотников, летевших на Москву, сбили военные 16 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс».
Около 02.00 мск градоначальник сообщил об уничтожении двух следовавших к столице дронов.
«Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны», - написал Собянин позднее.
На местах падения обломков находятся специалисты экстренных служб.
Ранее в Белгороде беспилотник ВСУ нанес удар по многоквартирному жилому дому, пострадали девять человек.
Горячие новости
- Собянин: Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву
- С Исинбаевой взыскивают более семи тысяч рублей по кредитам
- В Россию приехали 2,7 тысячи граждан США
- Посол: США и Израиль поразили 125 тысяч невоенных объектов в Иране
- На японской АЭС «Онагава» обнаружили утечку радиоактивной жидкости
- Минпросвещения усилит контроль за проведением олимпиады школьников
- Трамп: Вопрос о поставках оружия Тайваню поставлен на паузу
- Эксперт назвал средний размер пенсий учителей в 2026 году
- Умер сыгравший доктора Ватсона британский актер Дэвид Берк
- СМИ: Стармер может уступить пост премьера мэру Большого Манчестера