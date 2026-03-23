Орешник и ольха начнут цвести через одну-две недели, а вот береза лишь через месяц, однако сейчас еще холодно для цветения. Об этом НСН рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Орешник начал цвести в Подмосковье, пишут Telegram-каналы, публикуя видео с пушистыми гроздями на ветках. Авторы постов отмечают начало «ада для аллергиков». Болибок заявил, что сейчас слишком рано для цветения орешника, и допустил, что это едва ли возможно лишь в Москве.

«Если говорить про конец марта и начало апреля, да, у нас орешник и ольха могут зацвести, но не сейчас. Сейчас ничего не цветет. Через две-три недели после них пойдет береза. Ольха, орешник и верба открывают сезон, но для того, чтобы они появились, нужно, чтобы среднесуточная температура была +5. Если в Москве в это еще хоть как-то с огромной натяжкой можно поверить, то в Подмосковье, где по ночам до -9, никакое растение не будет цвести. Самыми первыми аллергенами, которые вылезают из-под снега, являются споры плесневых грибов. На них могут реагировать люди, у которых есть круглогодичная аллергия. Эти споры живут на загнивших овощах-фруктах, на испортившимся хлебе», - рассказал он.