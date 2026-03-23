«Лучше уехать!»: Цветение орешника и ольхи ждут уже через неделю
Владимир Болибок заявил НСН, что первым весенним аллергеном являются споры плесневых грибов, которые находятся под снегом, а орешник, ольха и верба зацветут лишь в конце марта-начале апреля.
Орешник и ольха начнут цвести через одну-две недели, а вот береза лишь через месяц, однако сейчас еще холодно для цветения. Об этом НСН рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Орешник начал цвести в Подмосковье, пишут Telegram-каналы, публикуя видео с пушистыми гроздями на ветках. Авторы постов отмечают начало «ада для аллергиков». Болибок заявил, что сейчас слишком рано для цветения орешника, и допустил, что это едва ли возможно лишь в Москве.
«Если говорить про конец марта и начало апреля, да, у нас орешник и ольха могут зацвести, но не сейчас. Сейчас ничего не цветет. Через две-три недели после них пойдет береза. Ольха, орешник и верба открывают сезон, но для того, чтобы они появились, нужно, чтобы среднесуточная температура была +5. Если в Москве в это еще хоть как-то с огромной натяжкой можно поверить, то в Подмосковье, где по ночам до -9, никакое растение не будет цвести. Самыми первыми аллергенами, которые вылезают из-под снега, являются споры плесневых грибов. На них могут реагировать люди, у которых есть круглогодичная аллергия. Эти споры живут на загнивших овощах-фруктах, на испортившимся хлебе», - рассказал он.
Также собеседник НСН раскрыл, как защититься, когда все начнет цвести в полную силу, и какую подготовку можно провести заранее.
«Профилактикой и вакцинацией надо было заниматься с осени. В идеале — записаться к аллергологу, он назначит аллерговакцинацию и лечение. Сейчас уже поздно. Если возможность есть, нужно уехать в ту местность, где пыльцы нет. Что касается юга Крыма, то ольха там уже отцвела, береза отцветает, и где-то через две недели туда можно спокойно уехать. Если некуда будет уехать, вы должны себе сделать «остров безопасности»: окна обязательно затягиваем материалом, который не пропускает пыльцу, например, марля в четыре слоя. Если надо выйти на улицу, носим специальные очки, не солнцезащитные, а пылезащитные и обязательно медицинскую маску. Антигистаминные препараты пить заранее нет смысла, так как можно только потравить организм. Но весь период цветения пить их обязательно, однако делать это осторожно, если водишь машину. Больничный — по договоренности с врачом. Если установит, что вы нетрудоспособны, выпишет больничный», - подытожил он.
Ранее аллерголог-иммунолог Павел Бережанский заявил, что аллергия, в том числе на пыльцу растений, может возникнуть в любом возрасте, однако чаще всего впервые проявляется у детей от 2 до 6 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
