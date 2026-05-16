С Исинбаевой взыскивают более семи тысяч рублей по кредитам

Задолженность по кредитам взыскивают в России с двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Эксперт: Исинбаевой могут заморозить счета из-за долга по ЖКХ

Со спортсменки принудительно взыскивают 7187,06 рубля. Отмечается, что речь идет о задолженности «по кредитным платежам (кроме ипотеки)».

Ранее СМИ сообщили, что Елена Исинбаева не оплатила коммунальные счета на 440 тысяч рублей. Из-за долгов на спортсменку подали в суд.

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
