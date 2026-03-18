«Я скорее готова поддержать противоположную точку зрения. Удаленка сжимается, работодатели все чаще отказываются от такого формата работы. Почти в трети компаний сегодня действительно есть дистанционные сотрудники, но этот формат затрагивает лишь незначительную часть коллектива. Три из четырех работодателей говорят о том, что на удаленке работают менее 10% сотрудников, еще 13% говорят, что удаленные сотрудники составляют от 10% до 20%. Почему сжимается удаленка, понятно. Она становится способом мотивировать тех сотрудников, которые приносят подтверждаемый результат. В этом нет ничего удивительного, к этому пришли как российские, так и зарубежные компании. Что касается массовой удаленки, работодатели пишут, что убедились в ее неэффективности. То, что можно решить за десять минут, решается за полдня. А то, сколько времени тратит специалист на дорогу на работу, компанию мало интересует», — сказала Голованова.

При этом, отметила собеседница НСН, разница в зарплате между сотрудниками, работающими в офисе и из дома, сокращается.

«В связи с тем, что дома оставляют только тех, кто показывает результат, эта разница сокращается. Если работник и его результаты устраивают компанию, разницы по зарплате практически нет», — подытожил он.

Ранее работающим родителям школьников начальных классов предложили предоставить право временно переходить на дистанционный формат в период каникул.

