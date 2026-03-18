«Привилегия для эффективных»: В России заявили о сокращении удаленки
За счет того, что на удаленке теперь оставляют только эффективно работающих сотрудников, разница в зарплате между теми, кто работает в офисе и из дома, снижается, сказала НСН Наталья Голованова.
Сегодня работодатели признали неэффективность массовой удаленки — удаленный формат работы стал привилегией для тех сотрудников, кто доказал, что в полной мере способен справляться с рабочими обязанностями дома. Об этом НСН заявил глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Эксперты прогнозируют в 2026 году становление гибридного формата работы как главного тренда российского рынка труда, сообщило издание «Известия». Однако отношение к удаленке становится гибче — всё больше компаний готовы переводить работников на дистанционный формат по запросу. По словам Головановой, удаленка, напротив, становится привилегией для небольшого числа сотрудников, которые доказали эффективность своей работы вне офиса.
«Я скорее готова поддержать противоположную точку зрения. Удаленка сжимается, работодатели все чаще отказываются от такого формата работы. Почти в трети компаний сегодня действительно есть дистанционные сотрудники, но этот формат затрагивает лишь незначительную часть коллектива. Три из четырех работодателей говорят о том, что на удаленке работают менее 10% сотрудников, еще 13% говорят, что удаленные сотрудники составляют от 10% до 20%. Почему сжимается удаленка, понятно. Она становится способом мотивировать тех сотрудников, которые приносят подтверждаемый результат. В этом нет ничего удивительного, к этому пришли как российские, так и зарубежные компании. Что касается массовой удаленки, работодатели пишут, что убедились в ее неэффективности. То, что можно решить за десять минут, решается за полдня. А то, сколько времени тратит специалист на дорогу на работу, компанию мало интересует», — сказала Голованова.
При этом, отметила собеседница НСН, разница в зарплате между сотрудниками, работающими в офисе и из дома, сокращается.
«В связи с тем, что дома оставляют только тех, кто показывает результат, эта разница сокращается. Если работник и его результаты устраивают компанию, разницы по зарплате практически нет», — подытожил он.
Ранее работающим родителям школьников начальных классов предложили предоставить право временно переходить на дистанционный формат в период каникул.
Горячие новости
- Песков: Европа посылала сигналы о желании участвовать в переговорах по Украине
- «Россию ставили в пример»: Всех туристов из РФ вывезли с Ближнего Востока
- Замахнулись и сдулись: Кто заменит Кадышеву в «Лужниках»
- СМИ: В Москве возникли очереди на установку стационарного телефона
- «Привилегия для эффективных»: В России заявили о сокращении удаленки
- Израиль заявил об убийстве министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба
- Включаем камеру: Куда жаловаться при требовании продавца платить наличкой
- Если директор – самодур: Почему учителя столкнулись с ростом «бумажной» работы
- Песков объяснил решение Путина о помиловании женщин
- Отказ от голливудского: Что покажут российские кинотеатры на майских праздниках