Посол: США и Израиль поразили 125 тысяч невоенных объектов в Иране
16 мая 202604:55
Юлия Савченко
США и Израиль атаковали более 125 тысяч невоенных объектов в Иране. Об этом заявил посол республики в Белоруссии Алиреза Санеи в интервью ТАСС.
По данным статистики, Вашингтон выбрал целью около 24 тысяч иранских объектов.
«Получили повреждения или были разрушены 125 600 невоенных объектов - магазины, жилые дома, квартиры», - рассказал посол.
Кроме того, Санеи сообщил, что при атаках погибли 220 детей и 259 женщин.
Ранее глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что США израсходовали на удары по республике около $100 млрд.
