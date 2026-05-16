Посол: США и Израиль поразили 125 тысяч невоенных объектов в Иране

США и Израиль атаковали более 125 тысяч невоенных объектов в Иране. Об этом заявил посол республики в Белоруссии Алиреза Санеи в интервью ТАСС.

По данным статистики, Вашингтон выбрал целью около 24 тысяч иранских объектов.

«Получили повреждения или были разрушены 125 600 невоенных объектов - магазины, жилые дома, квартиры», - рассказал посол.

Кроме того, Санеи сообщил, что при атаках погибли 220 детей и 259 женщин.

Ранее глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что США израсходовали на удары по республике около $100 млрд.

