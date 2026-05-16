В России впервые проведут перепись гималайских медведей

Первое исследование численности гималайского медведя проведут российские зоологи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу национального парка «Удэгейская легенда».

Отмечается, что в прошлом году нацпарк начал исследования для выявление показателей относительной численности этого вида животных. Теперь специалисты займутся определением непосредственной численности особей, обитающих на модельной площадке. Зоологи на модельном участке национального парка формируют сеть фотоловушек, которые устанавливают вблизи деревьев или скал, о которые трутся спиной медведи.

Животных будут различать по нагрудному «галстуку» - его конфигурация уникальна у каждой особи. Для анализа информации сформируют каталог идентифицированных животных, где опишут характер их пребывания на исследуемой территории. Эксперты определят численность и плотность населения медведей.

Ранее в России провели ежегодную Всероссийскую перепись воробьев.

