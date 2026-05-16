Эксперт назвал средний размер пенсий учителей в 2026 году
Средний размер пенсионного обеспечения учителей в России в текущем году при стаже педагога 35-38 лет составит около 22,4 тысячи рублей. Об этом рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов в беседе с ТАСС.
«Средняя пенсия... на основе медианной учительской зарплаты составит порядка 22 400 рублей в месяц», - указал эксперт.
Сафонов отметил, что в большинстве регионов в Центральной России и Поволжье средняя зарплата учителей - около 60,7 тысячи рублей. За 35-38 лет работы педагоги могут накопить 100-110 пенсионных баллов.
Между тем в РФ вырос средний размер социальной пенсии, в апреле он превысил 16,5 тысячи рублей. За год выплата стала больше почти на 1 тысячу рублей.
