На японской АЭС «Онагава» обнаружили утечку радиоактивной жидкости
Утечка жидкости с радиоактивными веществами произошла на втором энергоблоке атомной электростанции «Онагава» в префектуре Мияги в Японии. Об этом сообщает оператор станции Tohoku Electric Power.
Утечку выявили накануне в турбинном отсеке. Жидкость выливалась из трещины в дренажном баке конденсатного насоса, реактор в момент ЧП не работал.
«Влияния на окружающую среду нет. Жидкость не попала за пределы здания», — указала компания-оператор.
По ее данным, произошедшее накануне в том же районе землетрясение магнитудой 6,3 не связано с инцидентом.
Ранее стало известно, что шестой реактор крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива» в японском Касивадзаки не может вовремя начать выработку электричества из-за неполадок оборудования.
