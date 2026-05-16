На японской АЭС «Онагава» обнаружили утечку радиоактивной жидкости

Утечка жидкости с радиоактивными веществами произошла на втором энергоблоке атомной электростанции «Онагава» в префектуре Мияги в Японии. Об этом сообщает оператор станции Tohoku Electric Power.

Утечку выявили накануне в турбинном отсеке. Жидкость выливалась из трещины в дренажном баке конденсатного насоса, реактор в момент ЧП не работал.

«Влияния на окружающую среду нет. Жидкость не попала за пределы здания», — указала компания-оператор.

По ее данным, произошедшее накануне в том же районе землетрясение магнитудой 6,3 не связано с инцидентом.

Ранее стало известно, что шестой реактор крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива» в японском Касивадзаки не может вовремя начать выработку электричества из-за неполадок оборудования.

