Трамп: Вопрос о поставках оружия Тайваню поставлен на паузу
Вопрос о поставках Тайваню оружия из США на 12 млрд долларов поставлен на паузу. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп каналу Fox News.
Как отметил глава Белого дома, он пока откладывает это решение.
«Все зависит от Китая. Откровенно говоря, для нас это очень сильный козырь на переговорах. Речь идет о большом количестве оружия», - подчеркнул Трамп.
При этом американский президент указал, что его переговоры в КНР не повлияли на политику Вашингтона в отношении Тайваня.
Между тем политолог-американист Константин Блохин в разговоре с НСН высказал мнение, что Трамп хочет сделать из Тайваня «вторую Украину», чтобы иметь главный рычаг воздействия на Китай.
