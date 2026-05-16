В Россию приехали 2,7 тысячи граждан США

Более 2 тысяч граждан США приехали в Россию в первом квартале года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы статистики.

С января по март в РФ въехали 2 743 американца, в том числе 1 027 с целью туризма. Еще 861 человек прибыл в Россию с частной целью, 540 - с деловой, 201 - по работе, 21 - для учебы. Кроме того, 87 человек въехали в страну как обслуживающий персонал, шестеро - проехали транзитом.

Иностранцы пользовались авиационным (2 562) и автомобильным (85) транспортом.

По сравнению с прошлым годом число въехавших в Россию американцев выросло. С января по март 2025-го в страну прибыли 2 556 граждан США.

Ранее стало известно, что в первом квартале текущего года границу России пересекли свыше 5,6 тысячи граждан Украины.

