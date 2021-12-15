«Играют в игры»: Учителя возложили ответственность за гаджеты в школах на родителей

Вопрос об использовании гаджетов на уроках может регламентироваться уставом школы, но прежде всего должен регулироваться родителями, заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Накануне «Яндекс.Учебник» выяснил, что в России примерно 60% детей используют гаджеты для учебы. При этом 73,2% детей играют на них, а еще 60% - смотрят развлекательные видео.

«В нормальной ситуации вопрос о гаджетах регулируется родителями, это зависит от того, как родители воспитывают детей. Что касается школы, то опять же любая школа может в соответствии со своим уставом может вводить те или иные правила пользования гаджетами. Если это нормальная школа, то в ней проблем особых здесь нет. Если школа ввела запрет и это не работает, учителям надо думать, почему это не работает. Это то, что называется школьным укладом, школьной обстановкой», - отметил Луховицкий.

По его словам, необходимо контролировать, в каких целях ученик использует телефон в школе – ведь игры на смартфоне вряд ли будут способствовать развитию ребенка.