«Играют в игры»: Учителя возложили ответственность за гаджеты в школах на родителей
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий уверен, что использование смартфонов на уроках напрямую связано с воспитанием ребенка.
Вопрос об использовании гаджетов на уроках может регламентироваться уставом школы, но прежде всего должен регулироваться родителями, заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Накануне «Яндекс.Учебник» выяснил, что в России примерно 60% детей используют гаджеты для учебы. При этом 73,2% детей играют на них, а еще 60% - смотрят развлекательные видео.
«В нормальной ситуации вопрос о гаджетах регулируется родителями, это зависит от того, как родители воспитывают детей. Что касается школы, то опять же любая школа может в соответствии со своим уставом может вводить те или иные правила пользования гаджетами. Если это нормальная школа, то в ней проблем особых здесь нет. Если школа ввела запрет и это не работает, учителям надо думать, почему это не работает. Это то, что называется школьным укладом, школьной обстановкой», - отметил Луховицкий.
По его словам, необходимо контролировать, в каких целях ученик использует телефон в школе – ведь игры на смартфоне вряд ли будут способствовать развитию ребенка.
«Вопрос не в пользовании гаджетами, если это об умении искать информацию – пожалуйста, но ведь дети в основном не информацию ищут, а в игры играют, и это вряд ли поможет какому-то развитию ребенку. Говорить о том, что сейчас может поднять уровень образования, сложно. Сейчас надо говорить о том, чтобы окончательно его не потерять», - посетовал собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Луховицкий посоветовал родителям «обычные вещи»: больше читать с детьми книги вслух, обсуждать совместно просмотренные фильмы, а также чаще гулять и кататься на лыжах.
Ранее заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, какое портфолио поможет школьникам поступить в вуз, комментируя заявление руководителя Рособрнадзора о том, что к 2030 году значительно вырастет роль портфолио, которое может стать альтернативой Единому госэкзамену.
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