«Неоправданные копейки». Заслуженный учитель рассказал о зарплате педагогов
Евгений Ямбург отметил, что зачастую учитель за «бешеный объем работы» получает не более 18 тысяч рублей.
Только в Москве педагоги получают приличную заработную плату до 120 тысяч рублей, в регионах эта сумма иногда не доходит и до 17 тысяч, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург.
Ранее образовательная компания MAXIMUM Education провела исследование и выяснила, что 33% процента российских учителей хотели бы получать заработную плату в размере от 75 до 100 тысяч рублей в месяц, 22% согласны на сумму более 100 тысяч. Подавляющее большинство учителей (94%) недовольны своей заработной платой.
«Вся проблема заключается в том, что уровень зарплаты определяют регионы в соответствии со "средней по промышленности". К чему это приводит реально? В Москве, если я как директор буду платить меньше 80 тысяч, меня просто снимут с работы. Поэтому московские педагоги получают достойно и прилично. Более того, у меня есть подразделения такие, где очень больные дети, клинические школы, где онкологические больные и так далее. Где-то до 120 тысяч рублей – это нормально. Можно на это жить», - поделился Ямбург.
По его словам, в других регионах ситуация далеко не такая радужная, даже в Подмосковье зарплата учителя в два раза меньше, хоть цены на продукты не отличаются от столичных.
«Если вы переезжаете в Подмосковье, там будет вполовину меньше, где-то 53 тысячи, а если вы будете, например, в Екатеринбурге, откуда я только что прилетел, за тот же бешеный объем работы – часов 25 в основном педагоги имеют, даже до 30 – 17-18 тысяч. Это копейки! Я не могу сказать, что цены в этих городах ниже, чем московские, если брать продукты и так далее. Очень сложная работа классного руководителя, много детей с заболеваниями, задержками, стрелки всякие стреляют, мы с вами это знаем. Классный руководитель в Москве получает 50 тысяч рублей, это достойно, за это можно и требовать качественной работы по воспитанию», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Заслуженный учитель отметил, что необходимо ликвидировать это неравенство в оплате, но ориентироваться именно на высокие показатели столицы.
«Для меня совершенно очевидно, что все-таки должно быть ликвидировано неравенство в оплате учителей, но это ведь по-разному можно сделать. Был такой анекдот, когда еще при советской власти водка подорожала, ребенок говорит: «Ой, папа, теперь ты, наверное, будешь меньше пить?». «Нет, сыночек, теперь ты будешь меньше есть». Если понизят там, где прилично, это будет негодно. Поэтому этим надо заниматься, на этом экономить нельзя», - добавил он.
Ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил поручение Владимира Путина создать в стране телевизионное шоу «Учитель года».
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