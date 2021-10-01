«Неоправданные копейки». Заслуженный учитель рассказал о зарплате педагогов

Только в Москве педагоги получают приличную заработную плату до 120 тысяч рублей, в регионах эта сумма иногда не доходит и до 17 тысяч, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург.

Ранее образовательная компания MAXIMUM Education провела исследование и выяснила, что 33% процента российских учителей хотели бы получать заработную плату в размере от 75 до 100 тысяч рублей в месяц, 22% согласны на сумму более 100 тысяч. Подавляющее большинство учителей (94%) недовольны своей заработной платой.

«Вся проблема заключается в том, что уровень зарплаты определяют регионы в соответствии со "средней по промышленности". К чему это приводит реально? В Москве, если я как директор буду платить меньше 80 тысяч, меня просто снимут с работы. Поэтому московские педагоги получают достойно и прилично. Более того, у меня есть подразделения такие, где очень больные дети, клинические школы, где онкологические больные и так далее. Где-то до 120 тысяч рублей – это нормально. Можно на это жить», - поделился Ямбург.

По его словам, в других регионах ситуация далеко не такая радужная, даже в Подмосковье зарплата учителя в два раза меньше, хоть цены на продукты не отличаются от столичных.