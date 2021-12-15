Стало известно, сколько детей используют гаджеты для учебы
В России примерно 60% детей используют гаджеты для учебы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на исследование «Яндекс.Учебника».
При этом отмечается, что 73,2% детей играют на них, а еще 60% - смотрят развлекательные видео.
В исследовании приняли участие 2 тысячи 438 родителей, дети которых попробовали свои силы в онлайн-олимпиадах для школьников начальных классов «А я знаю». Все опрошенные граждане отметили, что хотят, чтобы их ребенок проводил время с гаджетом с толком, используя его для учебы или развивающих игр.
Согласно данным опроса, две трети родителей не разрешают своим детям проводить много времени за телефоном, планшетом или компьютером. 66,2% из них уверены, что ребенок проводит с гаджетами не более двух часов в день, а 27,4% опрошенных не ограничивают своих детей в этом. У 6,4% детей вообще нет мобильных устройств и компьютеров.
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