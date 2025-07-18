«Хотят в IT»: Учителя объяснили рост числа стобалльников по ЕГЭ
Шестикратный рост стобалльников по ЕГЭ, сдававших информатику, объясняется небывалой популярностью предмета, многие выпускники хотят работать в IT-отрасли, сказал НСН Дмитрий Казаков.
Резкий рост числа стобалльников по ЕГЭ можно объяснить как случайностью, так и ростом популярности тех или иных предметов, например, информатики. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поздравил в своем Telegram-канале выпускников с окончанием ЕГЭ. Мэр Москвы обратил внимание на небывалое количество учеников, сдавших экзамены на 100 баллов. В частности, в шесть раз увеличилось число стобалльников по информатике, в два раза — по химии, в 1,2 раза — по биологии. Казаков призвал не искать в результатах коррупционную составляющую.
«Думаю, что дети у нас все-таки умные и смогли отлично сдать ЕГЭ, хотя, может быть, это и случайность, что так много стобалльников. Говорить о коррупционной составляющей или о мошенничестве, думаю, неправильно, не хотелось бы быть критиканом. Очень часто приходится критиковать ЕГЭ за негативные моменты, а здесь все-таки позитивный момент. Что касается информатики, она сейчас стала очень популярной, потребность рынка труда в IT-специалистах растет. Допускаю, что это сыграло определенную роль, дети массово пошли сдавать информатику, и такой результат получился», - сказал собеседник НСН.
По его словам, дети все чаще обращаются к искусственному интеллекту.
«Сыграла ли в этом какую-то роль популярность искусственного интеллекта, мне сложно сказать. То, что дети стали чаще применять его в образовательном процессе, я могу подтвердить, иногда не в самых благих целях. Результаты его внедрения будут понятны чуть позже, я думаю, что они будут как позитивными, так и негативными», — сказал Казаков.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не станет отменять ЕГЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы.
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