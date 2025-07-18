«Тупо сжигали!»: Почему в России не продают вещи из культовых советских фильмов
Реквизита из культовых советских кинокартин уже нигде не осталось, рассказал НСН Александр Шпагин.
В России практически нечего продавать на аукционах из культовых советских фильмов, так как большая часть атрибутики была просто списана и уничтожена в 90-е годы. Об этом НСН рассказал кинокритик Александр Шпагин.
Зарубежные СМИ часто пишут о продаже знаковых вещей из популярных фильмов. Так, например, на днях аукционный дом Heritage Auctions сообщил о продаже хлыста Индианы Джонса из 3-го фильма серии «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Лот ушел с торгов за $525 тысяч. Шпагин в свою очередь рассказал, почему в России практически ничего не продают на аукционах из культовых советских фильмов.
«Никогда о таком у нас не слышал. Хотя, наверное, если откопать белый костюм из «Кавказской пленницы» или полосатую майку Евгения Моргунова (советский актер, прим. НСН), то, может, где-то и можно было продать. Но у меня такое ощущение, что у нас это не продастся, потому что не любят россияне, когда их так плохо разводят. А там это нормально. Там герой национальных сказок, в том числе, европейских всегда был плут. Конечно, времена изменились, и даже в России всегда найдутся богатые лохи. Наши культовые картины разошлись на цитаты и крылатые выражения вплоть до каждого кадра. Соответственно, из каждого такого кадра можно что-то продать. Все простыни, например, в которых сидели в бане герои «Иронии судьбы». И причем всегда можно сказать, что это взято с Мосфильма», - рассказал он.
При этом Шпагин уточнил, что, скорее всего, подлинных предметов из золотой коллекции отечественных фильмов уже не осталось, так как большая часть была просто сожжена в 90-х.
«У нас люди один и тот же десяток картин могут смотреть и пересматривать годами. На Западе так не принято. У них гораздо меньше культовых вещей, может быть, поэтому у них и цена этим предметам выше. А у нас в культовых фильмах культовое всё. Честно сказать, я думаю, у нас и нечего продавать, потому что все это списывалось и сжигалось. Думаю, подлинных вещей из фильмов практически не осталось. Особенно это все абсолютно тупо сжигалось в начале 90-х годов», - рассказал он.
Ранее художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин заявил НСН, что вместо адаптации советских мультфильмов в игровое кино современным режиссерам следовало бы создавать новые смыслы. Так он отреагировал на новости о том, что телекомпания НТВ, киностудия «Союзмультфильм» и кинокомпания «Темп» снимут полнометражный художественный фильм «Ну, погоди!».
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