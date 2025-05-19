Рособрнадзор отказался отменять ЕГЭ для выпускников, не планирующих идти в вузы
Рособрнадзор не станет отменять ЕГЭ для выпускников, не планирующих поступать в вузы, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
«Пока сошлись на мнении, что модель, которая есть, не меняем», - сообщил он, отметив, что формат остается единым для всех выпускников школ.
Отмены Единого государственного экзамена для победителей школьных олимпиад также не планируется. По его словам, как правило, все победители олимпиад высокого уровня «стобалльники».
Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что поступить в вуз без сдачи ЕГЭ могут выпускники колледжей и техникумов, получившие среднее образование за границей, выпускники с инвалидностью, спортсмены, а также желающие получить второе высшее образование и поступающие по квоте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru