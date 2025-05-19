Рособрнадзор отказался отменять ЕГЭ для выпускников, не планирующих идти в вузы

Отмены Единого государственного экзамена для победителей школьных олимпиад также не планируется. По его словам, как правило, все победители олимпиад высокого уровня «стобалльники».

Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что поступить в вуз без сдачи ЕГЭ могут выпускники колледжей и техникумов, получившие среднее образование за границей, выпускники с инвалидностью, спортсмены, а также желающие получить второе высшее образование и поступающие по квоте, передает «Радиоточка НСН».

