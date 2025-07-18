Непал ограничил доступ к Telegram из-за роста кибермошенничества

Власти Непала заблокировали доступ к мессенджеру Telegram на территории страны в связи с его использованием в целях интернет-мошенничества и отмывания денег. Об этом сообщила газета Kathmandu Post со ссылкой на заявление национального телекоммуникационного регулятора.

Всем поставщикам услуг связи было предписано немедленно ограничить доступ к платформе. Ведомство объяснило свое решение злоупотреблениями, связанными с преступной деятельностью в цифровой среде.