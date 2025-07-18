Непал ограничил доступ к Telegram из-за роста кибермошенничества
Власти Непала заблокировали доступ к мессенджеру Telegram на территории страны в связи с его использованием в целях интернет-мошенничества и отмывания денег. Об этом сообщила газета Kathmandu Post со ссылкой на заявление национального телекоммуникационного регулятора.
Всем поставщикам услуг связи было предписано немедленно ограничить доступ к платформе. Ведомство объяснило свое решение злоупотреблениями, связанными с преступной деятельностью в цифровой среде.
Издание напоминает, что ранее правительство страны уже применяло аналогичные меры в отношении сервиса TikTok. Он был заблокирован в ноябре 2023 года из-за опасений по поводу нарушения общественного порядка и распространения вредоносного контента.
Впоследствии доступ к TikTok был восстановлен после того, как компания ByteDance согласилась соблюдать национальные требования, передает «Радиоточка НСН».
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