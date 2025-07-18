Россия прекратила соглашение с Германией о военно-техническом сотрудничестве

Правительство России приняло решение прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, прекращение соглашения осуществляется в соответствии со статьёй 37 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».

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Министерству иностранных дел поручено уведомить германскую сторону о принятом решении.

Соглашение между правительствами двух стран было подписано в Москве 14 июня 1996 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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