Россия прекратила соглашение с Германией о военно-техническом сотрудничестве
Правительство России приняло решение прекратить действие соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, прекращение соглашения осуществляется в соответствии со статьёй 37 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».
Министерству иностранных дел поручено уведомить германскую сторону о принятом решении.
Соглашение между правительствами двух стран было подписано в Москве 14 июня 1996 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru