Социологи зафиксировали рост недовольства Трампом среди американцев

Аналитики организации отмечают, что к маю уровень одобрения главы государства находился на уровне 48%, а доля критиков его политики достигала 47,4%. Рост негативной оценки, как подчеркивается, продолжился и в июле.

Глава Big Data Poll Ричард Барис пояснил, что падение рейтинга связано с разочарованием части электората, включая независимых избирателей и сторонников Трампа. По его словам, многие считают, что администрация президента уделяет слишком много внимания вопросам, которые не являются приоритетными для граждан, и при этом игнорирует темы, действительно значимые для общества.

Опрос проводился в период с 12 по 14 июля, в нем приняли участие 3022 зарегистрированных избирателя. Указанная погрешность составляет 1,8 процентных пункта, передает «Радиоточка НСН».

