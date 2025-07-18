Социологи зафиксировали рост недовольства Трампом среди американцев

Почти половина американцев не одобряет деятельность президента США Дональда Трампа спустя полгода после его вступления в должность. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного организацией Big Data Poll.

Согласно результатам исследования, по состоянию на 14 июля рейтинг одобрения Трампа составил 48,3%, в то время как 48,7% респондентов выразили недовольство его работой. Для сравнения, в январе, вскоре после инаугурации, этот показатель составлял 37,4%.

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Аналитики организации отмечают, что к маю уровень одобрения главы государства находился на уровне 48%, а доля критиков его политики достигала 47,4%. Рост негативной оценки, как подчеркивается, продолжился и в июле.

Глава Big Data Poll Ричард Барис пояснил, что падение рейтинга связано с разочарованием части электората, включая независимых избирателей и сторонников Трампа. По его словам, многие считают, что администрация президента уделяет слишком много внимания вопросам, которые не являются приоритетными для граждан, и при этом игнорирует темы, действительно значимые для общества.

Опрос проводился в период с 12 по 14 июля, в нем приняли участие 3022 зарегистрированных избирателя. Указанная погрешность составляет 1,8 процентных пункта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Социологический ОпросСШАДональд Трамп

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