ФНС приостановила операции по счетам ИП композитора Юрия Антонова

Федеральная налоговая служба ограничила операции по банковским счетам композитора и народного артиста России Юрия Антонова, зарегистрированного в статусе индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

Согласно материалам, на 18 июля были зафиксированы решения ФНС о частичной или полной приостановке операций по ряду счетов, принадлежащих Антонову.