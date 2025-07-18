ФНС приостановила операции по счетам ИП композитора Юрия Антонова
Федеральная налоговая служба ограничила операции по банковским счетам композитора и народного артиста России Юрия Антонова, зарегистрированного в статусе индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».
Согласно материалам, на 18 июля были зафиксированы решения ФНС о частичной или полной приостановке операций по ряду счетов, принадлежащих Антонову.
Из открытых данных следует, что музыкант зарегистрирован в качестве ИП с июля 1997 года.
Виды деятельности, указанные в системе, связаны с исполнительским искусством, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru